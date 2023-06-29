СМИ сообщили о массовом отравлении детей в России

В Детском спортивно-оздоровительном лагере "Белый горы" в Амурской области отравились 70 детей в возрасте от 8 до 16 лет.
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В публикации отмечается, что дети пожаловались на боли в животе и рвоту.
"Что конкретно с ними произошло, еще предстоит выяснить, но, по словам отравившихся, накануне они питались только в местной столовой", - говорится в публикации.
Издание отмечает, что в общей сложности в лагере находится 275 детей. В текущий момент в "Белые горы" направили представителя амурского управления Роспотребнадзора.