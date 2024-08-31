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СМИ сообщают о связях Дурова с контрразведкой Франции

СМИ сообщают о связях Дурова с контрразведкой Франции Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведка), в частности встречался с ними в Дубае.
Другие страны
31 августа 2024 г. 15:19
СМИ сообщают о связях Дурова с контрразведкой Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на допросе в Париже заявил, что поддерживал связи с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведка), в частности встречался с ними в Дубае.

Как передает Report, об этом сообщил РБК со ссылкой на французскую газету "Liberation".

По данным издания, Дуров дал понять, что "для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну". О чем шла речь, газета не уточнила.

Источник также сказал, что Дуров, с его собственных слов, "в рамках борьбы с терроризмом открыл официальный канал связи с DGSI с горячей линией и специальным адресом электронной почты".

Обмен информацией по этим каналам позволил предотвратить несколько терактов, сообщил собеседник Liberation.

Как утверждает газета, после задержания в Париже Дуров выразил готовность к сотрудничеству с французскими правоохранительными органами и предоставил им свой мобильный телефон с кодом доступа к нему.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Через четыре дня его отпустили под судебный надзор с требованием внести залог в размере 5 млн. евро. Дуров обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке, ему запрещено покидать Францию.

Отказ от сотрудничества с властями значится среди пунктов обвинения, предъявленных Дурову во Франции после задержания. Всего их насчитывается шесть. Только по обвинению о соучастии в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро.

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