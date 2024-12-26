СМИ: Сирия потребует от Ирана $300 млрд компенсации за поддержку режима Асада

Новое правительство Сирии планирует подать иски в международные суды с требованием к Ирану выплатить 300 млрд долларов за поддержку бывшего президента страны Башара Асада.

Новое правительство Сирии планирует подать иски в международные суды с требованием к Ирану выплатить 300 млрд долларов за поддержку бывшего президента страны Башара Асада.

Как передает Report , об этом сообщает газета Al-Modon со ссылкой на источник, близкий к новой политической администрации в Сирии.

"Сирийская администрация работает над подготовкой меморандума с требованием к Ирану выплатить 300 млрд долларов в качестве компенсации сирийскому народу и государству за ущерб, причиненный преступными и произвольными действиями Тегерана и политику в отношении сирийского народа и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент дипломатические связи между новыми властями Сирии и Ираном были полностью прерваны и у нынешней сирийской администрации нет планов по их восстановлению в обозримом будущем.