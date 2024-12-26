О нас

СМИ: Сирия потребует от Ирана $300 млрд компенсации за поддержку режима Асада

СМИ: Сирия потребует от Ирана $300 млрд компенсации за поддержку режима Асада Новое правительство Сирии планирует подать иски в международные суды с требованием к Ирану выплатить 300 млрд долларов за поддержку бывшего президента страны Башара Асада.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 07:52
СМИ: Сирия потребует от Ирана $300 млрд компенсации за поддержку режима Асада

Новое правительство Сирии планирует подать иски в международные суды с требованием к Ирану выплатить 300 млрд долларов за поддержку бывшего президента страны Башара Асада.

Как передает Report, об этом сообщает газета Al-Modon со ссылкой на источник, близкий к новой политической администрации в Сирии.

"Сирийская администрация работает над подготовкой меморандума с требованием к Ирану выплатить 300 млрд долларов в качестве компенсации сирийскому народу и государству за ущерб, причиненный преступными и произвольными действиями Тегерана и политику в отношении сирийского народа и инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент дипломатические связи между новыми властями Сирии и Ираном были полностью прерваны и у нынешней сирийской администрации нет планов по их восстановлению в обозримом будущем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Suriya Əsədi dəstəklədiyi üçün İrandan 300 milyard dollar təzminat tələb edəcək

Экслюзивные новости

МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi