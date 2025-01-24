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СМИ: Сирия не уведомляла РФ о расторжении договора о порте Тартус

СМИ: Сирия не уведомляла РФ о расторжении договора о порте Тартус Новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус в одностороннем порядке и не уведомляли российскую сторону о принятом решении.
Другие страны
24 января 2025 г. 12:48
СМИ: Сирия не уведомляла РФ о расторжении договора о порте Тартус

Новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус в одностороннем порядке и не уведомляли российскую сторону о принятом решении.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правительстве Сирии.

"Сирийская администрация не уведомляла российскую компанию о переходе порта Тартус под государственное управление. Решение аннулировать договор было принято в одностороннем порядке. После свержения режима [Башара Асада] стороны соглашения не взаимодействовали друг с другом", - сказал один из собеседников агентства, знакомый с процессом реструктуризации порта.

Ранее директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди сообщил сирийской газете Al Watan, что новые власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. По его словам, все доходы от деятельности порта "будут использоваться в интересах сирийского государства".

Сирийское правительство заключило инвестиционный контракт с российской компанией "СТГ Инжиниринг" в 2019 году. Соглашение было рассчитано на 49 лет. По словам бывшего министра транспорта Сирии Али Хамуда, документ предусматривал, что российская сторона будет управлять портом и инвестирует в его модернизацию более $500 млн.

По данным источника, российская сторона передала порт под операционное управление местной компании в июне 2023 года, однако продолжала выполнять контролирующие функции. "Российская компания оставалась стороной договора вплоть до его расторжения", - добавил он.

Как уточнил другой собеседник агентства, условия договора предполагали, что за четыре года с момента подписания документа российская компания должна была инвестировать в развитие порта $50 млн из $500 млн. Власти страны утверждают, что модернизация порта фактически не осуществлялась. По словам источника, сирийская администрация рассчитывает, что в будущем порт будет приватизирован.

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