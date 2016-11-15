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    Сирийские войска вскоре начнут штурм восточного Алеппо

    Армейская операция скоро начнется, цели намечены

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сирийские правительственные войска готовы в скором времени начать решающую операцию против террористов "Джабхат ан-Нусры" в восточных кварталах Алеппо, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

    По информации сирийских военных источников, террористы отказались воспользоваться прекращением огня и покинуть восточные кварталы Алеппо, они продолжают использовать мирных жителей в качестве живого щита и не позволяют им покинуть город.

    Источник подчеркнул, что "армейская операция скоро начнется, цели намечены".

    "Хорошо подготовленные подразделения развернуты на девяти направлениях и ждут приказа", - цитируют СМИ военное командование Сирии.

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