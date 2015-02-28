​СМИ: сирийская оппозиция согласовала "дорожную карту"

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Две ведущие группы сирийских оппозиционеров - Национальный координационный комитет (НКК, действует внутри Сирии) и базирующаяся в Стамбуле Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) - согласовали основные принципы политического урегулирования, которые лягут в основу будущей "дорожной карты" по выходу из кризиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу общеарабская газета "Аль-Хаят", опубликовавшая на своих страницах коммюнике по итогам состоявшегося в Париже совещания.

В документе подчеркивается, что "для успеха политического процесса в Сирии необходимо достижение согласия на международном и региональном уровне".

Стороны подтвердили, что базовыми документами урегулирования сирийского кризиса является Женевское коммюнике от 30 июня 2012 года и принятые за последние годы резолюции СБ ООН. Целью оппозиционных сил объявлено "строительство в Сирии гражданского демократического общества, которое будет основываться на мирной ротации власти и плюрализме".

Следующим этапом в консолидации рядов оппозиции станет проведение в апреле в Каире широкой национальной конференции. К этому моменту НКК и НКОРС обсудят "парижские принципы" с другими фракциями внутри Сирии и за рубежом.