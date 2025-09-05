Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    СМИ: Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС 8 сентября

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 04:17
    СМИ: Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС 8 сентября

    Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие во внеочередном саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи (ВКС), который запланирован на 8 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщила бразильская газета O Globo со ссылкой на главного советника президента Бразилии Селсу Аморима.

    Как отметил дипломат по итогам визита в Пекин, Си Цзиньпин "подтвердил свое участие" в саммите БРИКС. Аморим также провел встречу с главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили подготовку к встрече лидеров сообщества, конфликт на Украине, а также новую инициативу о глобальном управлении, которую китайский лидер озвучил на прошедшем в Тяньцзине саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ранее президент России Владимир Путин уже назвал инициативу очень своевременной и позитивной.

