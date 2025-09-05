KİV: Si Cinpin sentyabrın 8-də BRİKS sammitində iştirak edəcək
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 05:18
Çin Xalq Respublikasının sədri Si Cinpin BRİKS-in sentyabrın 8-nə planlaşdırılan videokonfrans vasitəsilə fövqəladə sammitində iştirak edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliyanın "O Globo" qəzeti Braziliya prezidentinin baş müşaviri Selso Amorimə istinadən məlumat yayıb.
Diplomat Pekinə səfərindən sonra qeyd edib ki, Si Cinpin BRİKS sammitində iştirakını təsdiqləyib. Amorim Çinin xarici işlər naziri Vanq Yi ilə də görüşüb. Tərəflər Çin liderinin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Tiencində keçirilən sammitində elan etdiyi qlobal idarəçiliklə bağlı yeni təşəbbüsü müzakirə ediblər.
