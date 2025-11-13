СМИ: Швейцария и США близки к соглашению о снижении торговых пошлин

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    • 13 ноября, 2025
    • 10:13
    Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин в четверг встретится в Вашингтоне с торговым представителем США Джеймисоном Гриром для проведения переговоров.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал SRF.

    По данным источников, стороны обсудят возможность снижения введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на швейцарские товары, которые с августа составляют 39%.

    Пармелин вылетел в Вашингтон вместе с главой Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Хелен Будлигер Артьедой, которая выглядела "весьма оптимистично" перед вылетом.

    Ранее министр назвал "очень конструктивным" свой разговор с Гриром, состоявшийся по видеосвязи в пятницу.

    Агентство отмечает, что соглашение о снижении пошлин до 15% может быть достигнуто уже в течение одной-двух недель, однако для его вступления в силу потребуется окончательное одобрение президента Трампа.

