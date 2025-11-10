СМИ: Швейцария близка к сделке по снижению импортных пошлин США до 15%

Швейцария близка к тому, чтобы заключить соглашение о снижении таможенных пошлин на импорт товаров швейцарского производства в США с 39% до 15%. Аналогичную сделку в июле удалось заключить Евросоюзу.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что сделку могут заключить в ближайшие две недели. Собеседники агентства подчеркнули, что ничего не решено окончательно и ситуация, имевшая место в июле, может повториться. Отмечается, что тогда высокопоставленные швейцарские чиновники считали, что им удалось договориться с американскими коллегами о более выгодных условиях, которые осталось только утвердить президенту США Дональду Трампу, чего, однако, не произошло.

Ранее газета Tribune de Genève сообщала, что шесть швейцарских миллиардеров, включая руководителей компаний, которым принадлежат люксовые бренды Rolex и Cartier, встретились в Вашингтоне с Трампом 4 ноября в надежде добиться снижения пошлин на импорт товаров из Швейцарии. Речь не шла о прямых переговорах, а представители швейцарского правительства не присутствовали на встрече.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий, которые вступили в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%).