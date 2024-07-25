О нас

СМИ: Сена представляет опасность для участников Олимпиады из-за загрязненности

СМИ: Сена представляет опасность для участников Олимпиады из-за загрязненности Река Сена из-за высокой степени загрязненности бактериями E. coli и энтерококком представляет опасность для участников Олимпийских игр в Париже.
Другие страны
25 июля 2024 г. 22:11
СМИ: Сена представляет опасность для участников Олимпиады из-за загрязненности

Река Сена из-за высокой степени загрязненности бактериями E. coli и энтерококком представляет опасность для участников Олимпийских игр в Париже.

Как передает Report, об этом пишет британский журнал Time.

"По состоянию на конец июля анализы продолжают выявлять в воде небезопасные уровни бактерий, в частности кишечной палочки и энтерококка", – уточняется в публикации.

Уровень бактерий варьируется в зависимости от ряда факторов: количества дождей, солнечных дней и скорости течения реки. Так, согласно еженедельным отчетам, публикуемым парижскими властями, с 24 июня по 2 июля вода в реке была пригодна для купания по европейским стандартам в шесть из девяти дней.

"Если уровень загрязняющих веществ в реке продолжит колебаться, спортсмены могут столкнуться с риском для здоровья, если власти решат, что река безопасна для купания во время запланированных соревнований", – отмечает издание.

Уточняется, что бактерии кишечной палочки и энтерококка могут вызвать заболевания ЖКТ, в том числе спазмы, рвоту и диарею.

Подобные симптомы уже точно не понравятся спортсменам, которые должны быть в отличной физической форме для участия в соревнованиях, подытожили в Time.

Ранее представитель пресс-службы НПО Surfrider Foundation, производившей анализ воды из Сены на предмет наличия опасных бактерий, Лионель Шейлюс заявил, что организация не получила разрешения на новые замеры до открытия Олимпийских игр в Париже.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
24 июля 2024 г. 12:29
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
Хикмет Гаджиев: В конституции Армении не должно быть территориальных претензий к Азербайджану
21 июля 2024 г. 11:24
Васадзе: В мирном соглашении Баку и Еревана не должно быть территориальных претензий, условия Ильхама Алиева реальны
Васадзе: В мирном соглашении Баку и Еревана не должно быть территориальных претензий, условия Ильхама Алиева реальны
21 июля 2024 г. 13:14
Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО
Остин и Умеров по телефону обсудили итоги саммита НАТО
24 июля 2024 г. 00:36
В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчиной своего малолетнего ребенка
В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчиной своего малолетнего ребенка
23 июля 2024 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi