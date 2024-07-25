СМИ: Сена представляет опасность для участников Олимпиады из-за загрязненности

Река Сена из-за высокой степени загрязненности бактериями E. coli и энтерококком представляет опасность для участников Олимпийских игр в Париже.

Река Сена из-за высокой степени загрязненности бактериями E. coli и энтерококком представляет опасность для участников Олимпийских игр в Париже.

Как передает Report , об этом пишет британский журнал Time.

"По состоянию на конец июля анализы продолжают выявлять в воде небезопасные уровни бактерий, в частности кишечной палочки и энтерококка", – уточняется в публикации.

Уровень бактерий варьируется в зависимости от ряда факторов: количества дождей, солнечных дней и скорости течения реки. Так, согласно еженедельным отчетам, публикуемым парижскими властями, с 24 июня по 2 июля вода в реке была пригодна для купания по европейским стандартам в шесть из девяти дней.

"Если уровень загрязняющих веществ в реке продолжит колебаться, спортсмены могут столкнуться с риском для здоровья, если власти решат, что река безопасна для купания во время запланированных соревнований", – отмечает издание.

Уточняется, что бактерии кишечной палочки и энтерококка могут вызвать заболевания ЖКТ, в том числе спазмы, рвоту и диарею.

Подобные симптомы уже точно не понравятся спортсменам, которые должны быть в отличной физической форме для участия в соревнованиях, подытожили в Time.

Ранее представитель пресс-службы НПО Surfrider Foundation, производившей анализ воды из Сены на предмет наличия опасных бактерий, Лионель Шейлюс заявил, что организация не получила разрешения на новые замеры до открытия Олимпийских игр в Париже.