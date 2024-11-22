СМИ: СДПГ официально выдвинет Шольца кандидатом в канцлеры

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) намерено официально выдвинуть Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на заседании 25 ноября.

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) намерено официально выдвинуть Олафа Шольца кандидатом в канцлеры на заседании 25 ноября.

Как передает Report , об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

Ранее Шольц неоднократно заявлял о стремлении снова повести социал-демократов на парламентские выборы. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отказался выдвигать свою кандидатуру в канцлеры от СДПГ, тем самым открыв путь для выдвижения действующего главы правительства.

Писториус считается самым популярным политиком в ФРГ, поэтому многие в СДПГ полагают, что с ним удалось бы достигнуть более высокого результата, чем с Шольцем. Однако некоторые видные деятели в партии, в том числе экс-канцлер Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах), предупреждали, что открытый спор по вопросу о кандидатуре грозит социал-демократам полным провалом, а потому нужна скорейшая ясность.