СМИ: Саудовская Аравия закупит российские зенитно-ракетные системы С-400

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия в ходе визита в Москву короля Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда договорилась с Россией о приобретении зенитных ракетных систем С-400.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают арабские телеканалы.

"Саудовская Аравия согласилась приобрести передовые системы С-400", - передает, в частности, Sky News Arabia, не раскрывая источник информации.

Посол России в Саудовской Аравии Олег Озеров ранее заявлял в интервью РИА Новости, что королевство заинтересовано в закупке российских С-400.