    СМИ: Саудовская Аравия рассчитывает на соглашение с США о доступе к ядерным технологиям

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 12:20
    Саудовская Аравия рассчитывает добиться от США заключения соглашения о развитии собственной ядерной энергетики и получения доступа к американским технологиям мирного атома.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    По данным источников, интерес Эр-Рияда к американским технологиям связан с планами королевства по диверсификации энергетики и развитием проектов в сфере искусственного интеллекта. В частности, Саудовская Аравия намерена строить энергоемкие центры обработки данных и рассчитывает получить от США одобрение на поставки передовых компьютерных чипов, аналогично соглашению, ранее заключенному ОАЭ. Развитие собственной ядерной программы также позволит Эр-Рияду укрепить позиции в конкуренции с Абу-Даби.

    Переговоры осложняются тем, что Саудовская Аравия настаивает на праве обогащать уран и перерабатывать ядерное топливо внутри страны. США выступают против, считая, что такие возможности теоретически могут быть использованы для создания ядерного оружия.

    18 ноября наследный принц впервые с 2018 года посетит Вашингтон.

    Саудовская Аравия США ядерная энергетика

