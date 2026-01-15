СМИ: Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не бить по Ирану
Саудовская Аравия, Катар и Оман "приложили значительные дипломатические усилия", чтобы убедить президента США Дональда Трампа не атаковать Иран и дать Тегерану "шанс показать добрые намерения".
Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на саудовского чиновника.
По его словам, три государства предупредили Вашингтон о "серьезных последствиях для региона" в случае эскалации. Он добавил, что переговоры продолжаются для укрепления достигнутого доверия и сохранения позитивного настроя.
Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.
