СМИ: Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не бить по Ирану

    Саудовская Аравия, Катар и Оман "приложили значительные дипломатические усилия", чтобы убедить президента США Дональда Трампа не атаковать Иран и дать Тегерану "шанс показать добрые намерения".

    Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на саудовского чиновника.

    По его словам, три государства предупредили Вашингтон о "серьезных последствиях для региона" в случае эскалации. Он добавил, что переговоры продолжаются для укрепления достигнутого доверия и сохранения позитивного настроя.

    Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

    KİV: Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər və Oman Trampı İrana zərbə vurmamağa razı salıb

