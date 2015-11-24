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    СМИ: самолет American Airlines со 174 пассажирами аварийно сел в Доминикане

    Причиной стала проблема в одном из двигателей, пострадавших нет

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании American Airlines со 174 пассажирами и шестью членами экипажа на борту в понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Лас-Америкас в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики. Об этом сообщило агентство Prensa Latina, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    Авиалайнер направлялся из американского города Шарлотта (штат Северная Каролина) в Арубу, самоуправляемое государственное образование на юге Карибского моря в составе Нидерландов. По данным Prensa Latina, командир воздушного судна принял решение посадить машину из-за проблем в одном из двигателей. При аварийной посадке никто не пострадал.

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