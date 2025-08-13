О нас

СМИ: Саммит США, РФ и Украины может состояться в Европе или на Ближнем Востоке Трехсторонний саммит президента США Дональда Трампа, а также лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Европе или на Ближнем Востоке.
13 августа 2025 г. 22:07
Трехсторонний саммит президента США Дональда Трампа, а также лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Европе или на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, потенциальное место для встречи Зеленского, Трампа и Путина обсуждалась во время сегодняшней видеоконференции, в которой приняли участие президенты США, Украины и европейские лидеры.

Вероятно, они рассматривали города в Европе и на Ближнем Востоке, отмечает издание.

Отметим, что 15 августа Трамп встретится с Путиным на Аляске. Зеленский не будет принимать участие в переговорах. При этом американский лидер рассказал, что если его встреча с Путиным пройдет успешно, то он организует встречу с Зеленским в трехстороннем формате.

Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ, Rusiya və Ukrayna sammiti Avropa və ya Yaxın Şərqdə baş tuta bilər

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

