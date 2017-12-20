СМИ: Саакашвили получил документы для выезда в Нидерланды

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Бывший глава Одесской обладминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил пакет документов для выезда в Нидерланды.

Как передает Report, об этом РБК-Украина сообщил источник из правящей коалиции Украины.

Так, согласно информации, после выхода из следственного изолятора 11 декабря, М.Саакашвили ходил в посольство Голландии, где он получил пакет документов, которые позволяют ему выехать туда.

"Как видим, он этого не сделал. Силой ничего с ним делать пока не планируется, идет юридическая процедура по поводу законности его пребывания в Украине. Она раньше середины января не закончится", - говорит источник.

Напомним, что жена экс-президента Грузии Сандра Рулофс родом из Нидерландов.