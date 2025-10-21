СМИ: Рубио в конце недели планирует посетить Израиль
Другие страны
21 октября, 2025
- 22:49
Госсекретарь США Марко Рубио в конце недели рассчитывает посетить Израиль.
Как передает Report, об этом сообщил в соцсети X журналист американского портала Axios Барак Равид.
"Госсекретарь Рубио планирует посетить Израиль в конце этой недели или на выходных", - сообщил он со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Ранее с визитом в еврейское государство прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс.
