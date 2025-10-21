Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    СМИ: Рубио в конце недели планирует посетить Израиль

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 22:49
    СМИ: Рубио в конце недели планирует посетить Израиль

    Госсекретарь США Марко Рубио в конце недели рассчитывает посетить Израиль.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети X журналист американского портала Axios Барак Равид.

    "Госсекретарь Рубио планирует посетить Израиль в конце этой недели или на выходных", - сообщил он со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Ранее с визитом в еврейское государство прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Марко Рубио Израиль

    Последние новости

    22:49

    СМИ: Рубио в конце недели планирует посетить Израиль

    Другие страны
    22:41

    ЕС создаст координационную структуру для взаимодействия в рамках Среднего коридора

    В регионе
    22:33

    Премьер Али Асадов находится с визитом в Тбилиси

    Внешняя политика
    22:18

    Евросоюз направил Украине €178 млрд с начала конфликта

    Другие страны
    22:10

    СМИ: При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человек

    Другие страны
    22:06

    Хакан Фидан и Ибрагим Калын встретились с главой ХАМАС

    В регионе
    21:59

    Прокурор Парижа: Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро

    Другие страны
    21:53

    В Мингячевире автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб

    Происшествия
    21:47

    Турецкая армия останется в Ливане в составе UNIFIL еще два года

    В регионе
    Лента новостей