İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 00:15
    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə X sosial şəbəkəsində ABŞ-nin "Axios" portalının jurnalisti Barak Ravid məlumat verib.

    "Katib Rubio bu həftənin sonunda İsrailə səfər etməyi planlaşdırır",-o, ABŞ və İsrail rəsmilərinə istinadən bildirib.

    Bundan əvvəl ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens İsrailə gedib.

    İsrail ABŞ Marko Rubio
    СМИ: Рубио в конце недели планирует посетить Израиль

    Son xəbərlər

    00:15

    KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:07

    Erlinq Holann Çempionlar Liqasında vurduğu qolla Ronaldunun rekorduna şərik olub

    Futbol
    00:00

    Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin tam nəzarətə götürülməsindən beş il ötür

    Daxili siyasət
    23:48

    KİV: Rütte Trampın Putinlə görüşdən imtina etməsi fonunda Vaşinqtona gedir

    Digər ölkələr
    23:35

    HƏMAS daha iki israilli girovun meyitinin qalıqlarını Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə təhvil verib

    Digər ölkələr
    23:35
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Muş və Alaşkert ermənilərinin yerləşdirildiyi oğuz yurdu

    Daxili siyasət
    23:30

    Almaniya Bundesliqasında yeni rekord qeydə alınıb

    Futbol
    23:24

    Vens: Qəzzadan İsrail girovlarının cəsədlərinin qaytarılması vaxt aparacaq

    Digər ölkələr
    23:13

    Müharibə başlayandan bəri Avropa İttifaqı Ukraynaya 178 milyard avro ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti