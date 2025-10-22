KİV: Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 00:15
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio bu həftəsonu İsrailə səfər etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə X sosial şəbəkəsində ABŞ-nin "Axios" portalının jurnalisti Barak Ravid məlumat verib.
"Katib Rubio bu həftənin sonunda İsrailə səfər etməyi planlaşdırır",-o, ABŞ və İsrail rəsmilərinə istinadən bildirib.
Bundan əvvəl ABŞ-nin vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens İsrailə gedib.
