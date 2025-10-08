СМИ: Рубио примет участие во встрече в Париже по Газе

Госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел европейских, арабских и других стран, которая состоится в четверг в Париже.

Как передает Report, об этом сообщает на Times of Israel со ссылкой на источники.

Целью встречи является обсуждение того, как реализовать план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и оценка коллективных обязательств стран.

План предусматривает создание временного технократического правительства, которое возьмет под контроль Газу.