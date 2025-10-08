Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    СМИ: Рубио примет участие во встрече в Париже по Газе

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 17:15
    СМИ: Рубио примет участие во встрече в Париже по Газе

    Госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел европейских, арабских и других стран, которая состоится в четверг в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщает на Times of Israel со ссылкой на источники.

    Целью встречи является обсуждение того, как реализовать план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и оценка коллективных обязательств стран.

    План предусматривает создание временного технократического правительства, которое возьмет под контроль Газу.

    Марко Рубио Израиль Париж сектор Газа
    Rubio Parisdə Qəzza ilə bağlı görüşdə iştirak edəcək

    Последние новости

    17:32
    Фото

    Анар Керимов: Готовится Стратегия управления госдолгом Азербайджана до 2031 года

    Финансы
    17:32

    СМИ: Трамп может посетить Израиль

    Другие страны
    17:30

    Вердикт по уголовному делу стрелявшего в Фицо ожидается 21 октября

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Азербайджан обсудил совместные проекты с исследовательским центром США

    ИКТ
    17:21

    Азербайджан завершил III Игры СНГ на втором месте в медальном зачете

    Индивидуальные
    17:18

    В Италии предлагают запретить ношение бурки и никаба в общественных местах

    Другие страны
    17:16

    В Германии в результате нападения в школе пострадал один человек

    Другие страны
    17:15

    СМИ: Рубио примет участие во встрече в Париже по Газе

    Другие страны
    17:14

    Расширен перечень уполномоченных лиц по контролю за импортом и продажей ламп накаливания

    Энергетика
    Лента новостей