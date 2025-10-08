СМИ: Рубио примет участие во встрече в Париже по Газе
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 17:15
Госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел европейских, арабских и других стран, которая состоится в четверг в Париже.
Как передает Report, об этом сообщает на Times of Israel со ссылкой на источники.
Целью встречи является обсуждение того, как реализовать план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, и оценка коллективных обязательств стран.
План предусматривает создание временного технократического правительства, которое возьмет под контроль Газу.
