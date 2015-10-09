СМИ: Россию посетит министр обороны Саудовской Аравии

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ 11 октября Россию планирует посетить министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед бен Сальман, который проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Report, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

"Нас объединяют общие интересы, связанные с нефтью, сельским хозяйством, а также взаимопонимание по палестинской проблеме. Есть много вещей, на основе которых мы можем построить наши отношения. Мы должны укреплять их во всех областях", - заявил министр.

Отмечается также, что при достижении принцем Мухаммедом бен Сальманом в Сочи принципиальной договоренности относительно дальнейшего пребывания президента Сирии Башара Асада на своем посту и его ухода, может состояться и визит в Россию короля Сальмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.