СМИ: Россия и Украина могут подписать мирное соглашение до 20 апреля

Мир между Россией и Украиной может быть достигнут до 20 апреля 2025 года.

Мир между Россией и Украиной может быть достигнут до 20 апреля 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил британский телеканал Sky news со ссылкой на свои источники.

"США хотят решить этот вопрос до праздника Пасхи. Поэтому украинская сторона от безысходности согласится подписать такой документ. Все зависит от того, как Путин и Зеленский воспримут территориальные потери. Все процессы основаны на этом вопросе", - сообщили источники.

Отметим, что широкомасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на окончание войны в 2025 году.