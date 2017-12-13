СМИ: Российский офицер не подпустил Асада к Путину

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В ходе короткого визита в Сирию президента России Владимира Путина 11 декабря на базе Хмеймим российский офицер не подпустил к нему Башара Асада.

Как сообщает Report, об этом пишет британская газета Daily Mail.

Так, президент России направлялся в сторону почетного караула. Отставший от него Башар Асад попытался догнать гостя, но российский военнослужащий остановил его, задержав рукой. Асад не смог скрыть удивления, но подчинился приказу.

По мнению экспертов, этот инцидент как нельзя лучше отражает ситуацию, сложившуюся в Сирии. Асад, который смог сохранить власть только благодаря российской интервенции, является не лидером суверенного государства, а властителем протектората, отмечает издание.