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СМИ: Рейтинг Макрона обновил антирекорд

СМИ: Рейтинг Макрона обновил антирекорд Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низкого уровня, главу государства поддерживают лишь 17% французов.
Другие страны
30 октября 2024 г. 15:01
СМИ: Рейтинг Макрона обновил антирекорд

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до рекордно низкого уровня, главу государства поддерживают лишь 17% французов.

Как сообщает Report, об этом следует из исследования компании Verian-Epoka, проведенного для издания Figaro Magazine.

Результаты исследования показывают, что популярность французского президента снизилась еще на 5 процентных пунктов и составляет 17%, что является самым низким уровнем поддержки Макрона со времени его избрания главой государства в 2017 году.

"Еще 78% опрошенных ответили, что недовольны деятельностью президента. Его поддержка еще слабее, чем в разгар кризиса "желтых жилетов", - говорится в исследовании.

Отмечается, что снижение популярности Макрона связано с роспуском парламента в июне - французы не поняли этого шага.

Отметим, что в сентябре текущего года рейтинг доверия французов к Эмманюэлю Макрону снизился на три пункта - до 22%.

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Версия на английском языке Media: Macron's rating hits new anti-record
Версия на азербайджанском языке KİV: Makronun reytinqi antirekordu yeniləyib

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