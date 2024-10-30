СМИ: Рейтинг Макрона обновил антирекорд

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона упал до рекордно низкого уровня, главу государства поддерживают лишь 17% французов.

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до рекордно низкого уровня, главу государства поддерживают лишь 17% французов.

Как сообщает Report, об этом следует из исследования компании Verian-Epoka, проведенного для издания Figaro Magazine.

Результаты исследования показывают, что популярность французского президента снизилась еще на 5 процентных пунктов и составляет 17%, что является самым низким уровнем поддержки Макрона со времени его избрания главой государства в 2017 году.

"Еще 78% опрошенных ответили, что недовольны деятельностью президента. Его поддержка еще слабее, чем в разгар кризиса "желтых жилетов", - говорится в исследовании.

Отмечается, что снижение популярности Макрона связано с роспуском парламента в июне - французы не поняли этого шага.

Отметим, что в сентябре текущего года рейтинг доверия французов к Эмманюэлю Макрону снизился на три пункта - до 22%.