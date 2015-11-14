​СМИ: Разведка США подозревает в терактах в Париже "Аль-Каиду"

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Разведка США склоняется к версии, что теракты в Париже, судя по сложности их исполнения, могла организовать "Аль-Каида", а не "Исламское государство", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Американский телеканал NBC ссылается на "высокопоставленного чиновника по борьбе с терроризмом в разведке США".

"Атаки в Париже из-за их сложности не походят на работу ИГ. Уровень координации скорее указывает на "Аль-Каиду", - приводит NBC мнение эксперта.

В пятницу вечером в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10 округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" в 11 округе неизвестные захватили заложников.

Жертвами нападений стали 153 человека, 112 из них погибли в освобожденном спецназовцами концертном зале "Батаклан", уточнили представители французских властей.