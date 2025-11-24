Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    СМИ: Пункт об изъятии активов РФ для Украины исключен из плана США

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 20:51
    Пункт о выделении около $100 млрд из замороженных российских активов для Фонда восстановления Украины был исключен из последней версии проекта мирного плана США.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

    Отмечается, что данное решение вызвало оптимизм у европейских официальных лиц. Изначально план предусматривал, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные средства будут направляться в российско-американский инвестиционный фонд.

    Страны ЕС продолжают искать юридические механизмы для использования замороженных российских активов, большая часть которых - чуть более €200 млрд - заблокирована на платформе Euroclear в Бельгии.

    KİV: ABŞ planından Ukrayna üçün Rusiya aktivlərinin müsadirəsi bəndi çıxarılıb

