СМИ: Против президента Франции готовится импичмент

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Представители исполнительной власти Франции 10 ноября получили проект резолюции об импичменте президенту Франсуа Олланду, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным издания Le Monde, авторами проекта стали "Республиканцы", его подписали 79 депутатов.

В документе отмечается, что поводом для его создания стали "грубые нарушения полномочий в области сохранения государственной тайны" со стороны Олланда. В частности, речь идет о его высказываниях в книге "Президент не должен этого говорить…". В ней опубликовано 61 интервью с главой Франции.