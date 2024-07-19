Протестующие в Бангладеш прорвались в тюрьму и освободили заключенных

Протестующие в Бангладеш взяли штурмом тюрьму в районе Нарсингди и освободили из нее сотни заключенных на фоне охвативших страну массовых протестов против системы квот на государственные должности.

Протестующие в Бангладеш взяли штурмом тюрьму в районе Нарсингди и освободили из нее сотни заключенных на фоне охвативших страну массовых протестов против системы квот на государственные должности.

Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на полицию страны.

"Протестующие студенты взяли штурмом тюрьму в центральном районе Бангладеш Нарсингди, освободили ее заключенных, а затем подожгли ее", - говорится в сообщении агентства.

Подчеркивается, что точное число освобожденных из тюрьмы неизвестно, но оно исчисляется сотнями.

При этом объявленный запрет на митинги, шествия и собрания в столице Бангладеш Дакке не предотвратил столкновения с полицией, говорится в публикации.

Выступления студентов в Бангладеш, в основном в столице страны, начались ранее этом месяце после того, как Верховный суд вынес решение восстановить 30% квот на трудоустройство для родственников борцов за свободу - участников войны за независимость Бангладеш 1971 года. Протесты продолжались, несмотря на то что суд Бангладеш приостановил действие этого постановления на месяц. Премьер-министр страны Шейх Хасина осудила тех, кто выступает против квот на рабочие места для этой категории граждан.