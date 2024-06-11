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СМИ: Пропавший самолет вице-президента Малави пока не нашли

СМИ: Пропавший самолет вице-президента Малави пока не нашли Поисково-спасательная операция пока не привела к обнаружению пропавшего 10 июня с радаров самолета, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима.
Другие страны
11 июня 2024 г. 10:36
СМИ: Пропавший самолет вице-президента Малави пока не нашли

Поисково-спасательная операция пока не привела к обнаружению пропавшего 10 июня с радаров самолета, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Чилима.

Как передает Report, об этом сообщил портал Malawi 24.

По указанию президента Лазаруса Чакверы поиски не прекращались и в темное время суток. Военнослужащие Сил обороны Малави всю ночь вели работы в густом лесном массиве Чикангава на севере страны, где, по данным очевидцев, мог потерпеть крушение самолет, но безрезультатно.

На борту самолета ВВС Малави, помимо вице-президента, находились еще девять человек, включая бывшую первую леди страны Шанил Мулузи. Супруги Чилимы, как ранее сообщалось, там не было.

Самолет, вылетевший из столицы страны, Лилонгве, должен был приземлиться в городе Мзузу на севере страны, но не смог совершить посадку из-за плохой погоды и повернул обратно. В Мзузу вице-президент должен был представлять правительство на похоронах бывшего генерального прокурора Ральфа Касамбары.

Отряды спасателей ведут поиски в лесу Чикангава - массиве площадью 50 тыс. га, где, как говорят местные жители, могла произойти катастрофа. Пока ничего не обнаружено.

Правительство Малави поставило в известность о происшедшем соседние страны и обратилось за помощью к США, Великобритании, Израилю и США. По данным портала, в Малави направился отряд с одной из военных баз США в Африке. В поисковых работах применяются дроны.

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