СМИ: Прокуратура Южной Кореи проводит обыск у экс-президента Юн Сок Ёля

Сотрудники прокуратуры Южной Кореи прибыли с обыском в квартиру бывшего президента Юн Сок Ёля и его жены в жилом комплексе на юге Сеула.

Сотрудники прокуратуры Южной Кореи прибыли с обыском в квартиру бывшего президента Юн Сок Ёля и его жены в жилом комплексе на юге Сеула.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

Причиной для обыска стали подозрения в связях с шаманом Чон Сон Бэ, вокруг которого возник скандал. Как предполагается, он получил ожерелье с бриллиантами и дорогую сумку от представителя Церкви объединения в 2022 году вскоре после выборов президента, чтобы подарить их бывшей первой леди Ким Гон Хи. Прокуратура ищет доказательства того, что подарки были переданы шаману и Ким Гон Хи.

Напомним, что 4 апреля Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёля. Среди прочего он лишился президентской неприкосновенности - в отношении действующего президента можно вести расследования только по статьям о мятеже и госизмене.

Ранее правоохранительные органы сталкивались с проблемами при попытках провести обыски внутри служебных резиденций Юн Сок Ёля и в администрации президента из-за позиции службы охраны президента в силу юридического статуса этих мест.