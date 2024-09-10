О нас

СМИ: При ударе по Хан-Юнису в секторе Газа погибли более 40 человек

СМИ: При ударе по Хан-Юнису в секторе Газа погибли более 40 человек Более 40 человек погибли, еще 65 пострадали в результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 05:55
СМИ: При ударе по Хан-Юнису в секторе Газа погибли более 40 человек

Более 40 человек погибли, еще 65 пострадали в результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, разбор завалов на месте взрыва продолжается, число жертв может увеличиться.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о нанесении удара по группе активистов высокого ранга из радикального палестинского движения ХАМАС, которые находились в штабе, размещенном посреди гуманитарной зоны в Хан-Юнисе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, которая продолжается по сей день.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште
9 сентября 2024 г. 13:11
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
SOCAR покрывает потребности в газе комбината Asarel Medet в Болгарии
5 сентября 2024 г. 14:21
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi