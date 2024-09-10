СМИ: При ударе по Хан-Юнису в секторе Газа погибли более 40 человек

Более 40 человек погибли, еще 65 пострадали в результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Более 40 человек погибли, еще 65 пострадали в результате израильского авиаудара по лагерю палестинских беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, разбор завалов на месте взрыва продолжается, число жертв может увеличиться.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила о нанесении удара по группе активистов высокого ранга из радикального палестинского движения ХАМАС, которые находились в штабе, размещенном посреди гуманитарной зоны в Хан-Юнисе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных, которая продолжается по сей день.