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СМИ: При ударе Израиля по аэропорту Саны погибли два человека

СМИ: При ударе Израиля по аэропорту Саны погибли два человека По меньшей мере два человека погибли, несколько пострадали в результате израильского удара по международному аэропорту столицы Йемена Саны.
Другие страны
26 декабря 2024 г. 20:39
СМИ: При ударе Израиля по аэропорту Саны погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли, несколько пострадали в результате израильского удара по международному аэропорту столицы Йемена Саны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отметим, что сегодня израильская авиация нанесла массированные удары по Сане и портовому городу Ходейда, которые контролирует мятежное движение хуситов "Ансар Аллах". В частности, атаке подвергся международный аэропорт Саны.

По утверждению телеканала Al Mayadeen, директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус находился в международном аэропорту Саны, когда его атаковала израильская авиация.

По его сведениям, директора ВОЗ в аэропорту сопровождал постоянный координатор ООН, имя которого не приводится. Телеканал также утверждает, что ранение получил второй пилот самолета, на котором делегация ООН прибыла в Сану.

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