СМИ: При перестрелке в Ганновере ранены несколько человек

В ФРГ несколько человек получили ранения в результате перестрелки.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hannoversche Allgemeine.

Согласно информации, инцидент произошел вечером в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) на улице Фаренвальдер-штрассе. Стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами молодых людей.

Отмечается, что подозреваемый арестован. Других деталей пока не приводится.