СМИ: При перестрелке в Ганновере ранены несколько человек
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 22:52
В ФРГ несколько человек получили ранения в результате перестрелки.
Как передает Report, об этом сообщила газета Hannoversche Allgemeine.
Согласно информации, инцидент произошел вечером в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) на улице Фаренвальдер-штрассе. Стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами молодых людей.
Отмечается, что подозреваемый арестован. Других деталей пока не приводится.
