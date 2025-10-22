KİV: Almaniyada atışma baş verib, yaralananlar var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    • 22 oktyabr, 2025
    • 23:40
    Almaniyada atışma nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hannoversche Allgemeine" qəzeti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, insident axşam saatlarında Hannoverdə (Aşağı Saksoniya federal əyaləti) baş verib.

    Atışmadan əvvəl iki qrup gənc arasında mübahisə yaranıb, daha sonra mübahisə atışma ilə nəticələnib.

    Şübhəli şəxs həbs edilib.

    Almaniya Atışma
    СМИ: При перестрелке в Ганновере ранены несколько человек

