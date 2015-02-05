СМИ: при нападении на нефтяное месторождение в Ливии погибли 12 человек

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В Ливии в результате нападения боевиков на нефтяное месторождение погибли 12 человек. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia.

Среди жертв - восемь ливийских охранников, остальные - граждане других государств, в том числе двое филиппинцев и двое выходцев из Ганы. По имеющейся информации, всех жертв экстремисты обезглавили, за исключением одного ливийца, который был застрелен.

Атака на нефтяные промыслы в районе Мабрук (около 170 км юго-восточнее города Сирт) в центральной части страны, которые управляются совместно Национальной нефтяной корпорацией (ННК) Ливии и французской нефтегазовой компанией Total, произошла во вторник. С месторождения в экстренном порядке началась эвакуация персонала, кроме охраны, сотрудники которой вступили в стычки с нападавшими.

Ранее поступала информация, что за этой вылазкой стоят экстремисты из местной ячейки группировки "Исламское государство". Известно также, что в руках боевиков могут находится еще несколько иностранных заложников, однако пока это не подтверждается. Как заявляли в Total, никого из граждан западных стран на объекте не было, поскольку весь персонал был эвакуирован оттуда еще в 2013 году.

Производственный процесс в Мабруке, где добывалось порядка 40 тыс. баррелей в день, был остановлен еще в декабре прошлого года после того, как захвативший в конце лета столицу происламистский альянс "Рассвет Ливии" начал наступление на "нефтяной полумесяц" (побережье залива Сирт), подконтрольный проправительственным войскам. Там расположены три нефтеналивных терминала, в том числе крупнейший - Эс-Сидр, информирует Report со ссылкой на ТАСС.