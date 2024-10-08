Минобороны Сирии сообщило о семерых погибших и 11 пострадавших при авиаударе по зданию в Дамаске

При ударе израильских ВВС по жилому дому в квартале Мезза на западе Дамаска погибли не менее четырех человек.

В Сирии в результате удара, нанесенного израильскими ВС по жилому строению в квартале Мезза в сирийской столице, погибли не менее семи мирных жителей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Сирии, опубликованном в соцсети.

"Сегодня вечером примерно в 20:15 израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот, выпустив три ракеты и атаковав одно из жилых и коммерческих зданий в густонаселенном квартале Мезза в Дамаске", - отмечается в тексте.

Согласно сообщению, в результате нападения погибли семь мирных жителей, в том числе дети и женщины, еще 11 человек пострадали.

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При ударе израильских ВВС по жилому дому в квартале Мезза на западе Дамаска погибли не менее четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их сведениям, удар был нанесен по зданию, находящемуся менее чем в 1 км от посольства Ирана в Сирии. Район происшествия оцеплен полицией, на месте работают пожарные и спасатели.

Государственное агентство SANA ранее сообщало, что средства ПВО Сирии отражали атаку в провинции Дамаск.

Напомним, что 1 апреля израильские самолеты нанесли удар по зданию на проспекте Мезза, в котором находился консульский отдел при посольстве Ирана в Сирии. Погибли семь иранских военных советников из Корпуса стражей исламской революции и шесть сирийских граждан.