О нас

Минобороны Сирии сообщило о семерых погибших и 11 пострадавших при авиаударе по зданию в Дамаске

Минобороны Сирии сообщило о семерых погибших и 11 пострадавших при авиаударе по зданию в Дамаске При ударе израильских ВВС по жилому дому в квартале Мезза на западе Дамаска погибли не менее четырех человек.
Другие страны
8 октября 2024 г. 23:32
Минобороны Сирии сообщило о семерых погибших и 11 пострадавших при авиаударе по зданию в Дамаске

В Сирии в результате удара, нанесенного израильскими ВС по жилому строению в квартале Мезза в сирийской столице, погибли не менее семи мирных жителей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны Сирии, опубликованном в соцсети.

"Сегодня вечером примерно в 20:15 израильский противник совершил агрессию с воздуха со стороны оккупированных Голанских высот, выпустив три ракеты и атаковав одно из жилых и коммерческих зданий в густонаселенном квартале Мезза в Дамаске", - отмечается в тексте.

Согласно сообщению, в результате нападения погибли семь мирных жителей, в том числе дети и женщины, еще 11 человек пострадали.

22:46

При ударе израильских ВВС по жилому дому в квартале Мезза на западе Дамаска погибли не менее четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их сведениям, удар был нанесен по зданию, находящемуся менее чем в 1 км от посольства Ирана в Сирии. Район происшествия оцеплен полицией, на месте работают пожарные и спасатели.

Государственное агентство SANA ранее сообщало, что средства ПВО Сирии отражали атаку в провинции Дамаск.

Напомним, что 1 апреля израильские самолеты нанесли удар по зданию на проспекте Мезза, в котором находился консульский отдел при посольстве Ирана в Сирии. Погибли семь иранских военных советников из Корпуса стражей исламской революции и шесть сирийских граждан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi