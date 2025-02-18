Юрий Ушаков: Встреча президентов РФ и США вряд ли состоится на следующей неделе

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе, но условия для нее обсуждались. Для организации их встречи нужна плотная работа делегаций двух стран.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе, но условия для нее обсуждались. Для организации их встречи нужна плотная работа делегаций двух стран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы договорились, что группы переговорщиков РФ и США вступят в контакт по Украине", - заявил он.

Путин определит, кто от России будет участвовать в переговорах с США по Украине, когда Вашингтон объявит состав своей делегации.

"Американцы должны назначить своих представителей, а мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет", - сказал он.

16.05

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Переговоры в Эр-Рияде могут привести к тому, что саммит двух лидеров пройдет, самое раннее, уже на следующей неделе", - отметил он.

Отметим, что переговоры делегаций двух стран сегодня проходят в Эр-Рияде.