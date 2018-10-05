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    СМИ: Президент Интерпола находится под следствием в Китае - ОБНОВЛЕНО

    Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент Интерпола Мэн Хунвэй, о пропаже которого сообщалось ранее, был задержан в Китае и находится под следствием. 

    Как сообщает Report, об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источник. 

    Отмечается, что информации о том, где в настоящее время находится Хунвэй нет. Также не сообщается, в рамках какого дела он был задержан.

    *** 14:40

    Полиция Франции начала расследование по факту исчезновения главы Интерпола Мэн Хунвэя, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Сообщается, что Мэн Хунвэй уже неделю не выходит на связь после отъезда в Китай 29 сентября.

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