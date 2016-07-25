СМИ: Президент Египта отменил участие в саммите ЛАГ из-за готовящегося покушения

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Поездка президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Мавритании отменена из-за готовящегося на него покушения, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Это уже не первая подготовка покушения на жизнь главы египетского государства со стороны "ряда террористических организаций".

Двадцать седьмой по счету саммит Лиги арабских государств откроется сегодня в столице Мавретании Нуакшоте. Египет на встрече "в верхах" будет представлять премьер-министр Шериф Исмаил.