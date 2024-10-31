СМИ: Премьер Японии проведет первую встречу с Си Цзиньпином в ноябре

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином в середине ноября.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином в середине ноября.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что премьер-министр Исиба выскажет свое намерение о построении с Китаем конструктивных и стабильных отношений и решении сложных проблем путем диалога.

Оба лидера будут участвовать в саммите АТЭС в Перу 15-16 ноября и в саммите G20 18-19 ноября в Бразилии. На сегодняшний день более вероятной считается их встреча на полях саммита АТЭС.

Япония намерена подтвердить курс на "стратегические и взаимовыгодные отношения" с Китаем. Кроме того, Япония намерена обсудить такие вопросы, как полное снятие ограничений на ввоз в Китай японских морепродуктов и рыбы, а также военную активность Китая, вызывающую беспокойство Токио.