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СМИ: Премьер-министр Палестины объявит 26 февраля в Рамалле об отставке правительства

СМИ: Премьер-министр Палестины объявит 26 февраля в Рамалле об отставке правительства Палестинское правительство, находящееся у власти в Рамалле, уйдет в понедельник в отставку.
Другие страны
26 февраля 2024 г. 01:06
СМИ: Премьер-министр Палестины объявит 26 февраля в Рамалле об отставке правительства

Палестинское правительство, находящееся у власти в Рамалле, уйдет в понедельник в отставку.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на официальный источник в администрации президента Махмуда Аббаса.

По его информации, премьер-министр Мухаммед Штайе вручит палестинском лидеру прошение об отставке, однако его кабинет будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Как отметил источник, президент Аббас идет на этот шаг из-за оказываемого на него давления со стороны некоторых региональных игроков и Соединенных Штатов. "Отставка правительства связана с предпринимаемыми посредническими усилиями с целью прекращения войны в секторе Газа и предоставлением международных гарантий по выводу израильских войск и снятию блокады с палестинского анклава", - подчеркнул он.

По сведениям источника, "следующим шагом станет достижение национального консенсуса с участием всех палестинских группировок, включая движение ХАМАС, перед формированием нового правительства".

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