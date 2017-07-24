СМИ: Премьеру Израиля может быть вынесен вотум недоверия

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Вотум недоверия правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет вынесен оппозицией на голосование в Кнессете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Jerusalem Post.Издание ссылается на заявление лидера левой партии "Авода" Ави Габая, с которым он выступил на заседании оппозиционной фракции "Сионистский лагерь".

Политик подверг резкой критике главу правительства и лидера правящей в Израиле правой партии "Ликуд". А.Габай обвинил Нетаньяху в неспособности справиться с кризисом вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

"Пусть напряженность в стране и достигла высокого уровня, мы должны говорить правду и отказаться от масок. Нетаньяху не может вести страну ясным курсом, не прислушивается к мнению спецслужб, потому все больше граждан страны ему не доверяют", - цитирует издание главу оппозиции.