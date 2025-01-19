Нетаньяху приказал не прекращать огонь в Газе до передачи ХАМАС списка заложников

Запланированное на 10:30 по бакинскому времени прекращение огня в секторе Газа не начнется до тех пор, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не предоставит Израилю список освобождаемых заложников.
Как передает
Ранее портал Ynet сообщил, что ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить в ходе воскресного обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Представитель движения уточнил, что связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется "физически с помощью курьеров", что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов.
Позднее ХАМАС распространил в Telegram заявление, в котором подтвердил соблюдение условия сделки о прекращении огня, указав, что "задержка в вопросе передачи списка заложников объясняется техническими причинами на местах".
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль пока не получил список заложников. По его словам, Тель-Авив не собирается продвигаться в рамках соглашения по Газе, пока не получит список заложников, которые будут освобождены.