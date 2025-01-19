Нетаньяху приказал не прекращать огонь в Газе до передачи ХАМАС списка заложников

Запланированное на 10:30 по бакинскому времени прекращение огня в секторе Газа не начнется до тех пор, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не предоставит Израилю список освобождаемых заложников.

Запланированное на 10:30 по бакинскому времени прекращение огня в секторе Газа не начнется до тех пор, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не предоставит Израилю список освобождаемых заложников.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее портал Ynet сообщил, что ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить в ходе воскресного обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Представитель движения уточнил, что связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется "физически с помощью курьеров", что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов.

Позднее ХАМАС распространил в Telegram заявление, в котором подтвердил соблюдение условия сделки о прекращении огня, указав, что "задержка в вопросе передачи списка заложников объясняется техническими причинами на местах".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль пока не получил список заложников. По его словам, Тель-Авив не собирается продвигаться в рамках соглашения по Газе, пока не получит список заложников, которые будут освобождены.