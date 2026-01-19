Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    СМИ: Представители Дании решили пропустить форум в Давосе

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 16:37
    СМИ: Представители Дании решили пропустить форум в Давосе

    Представители правительства Дании приняли решение пропустить Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за обострения ситуации вокруг Гренландии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

    "Представители Дании были приглашены в этом году, и любые решения по поводу присутствия принимаются правительством. Мы можем подтвердить, что правительство Дании не будет представлено в Давосе на этой неделе", - говорится в заявлении организаторов ВЭФ.

    Отметим, что Всемирный экономический форум в Давосе пройдет в этом году с 19 по 23 января.

    Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп объявил, что введет с февраля пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. По его словам, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

    Дания Гренландия Всемирный экономический форум (WEF) Давос президент США Дональд Трамп
