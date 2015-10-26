СМИ: Предприятия по выпуску ракет в России начали работать в три смены

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" перешла на работу в три смены в связи с возросшей потребностью военных в поставках вооружений для операции в Сирии. Как передает Report, об этом сообщает журнал "Коммерсант-Власть" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" разрабатывает и производит управляемые ракеты, комплексы тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей, а также ракетно-космических комплексов и систем.

С 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства" в Сирии, используя штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24М, Су-34, с воздуха их прикрывают истребители Су-30СМ.

По последним данным, Воздушно-космические силы России с начала операции нанесли по террористам около 140 ударов, в том числе по пунктам управления, лагерям подготовки и складам боеприпасов. Кроме того, 26 крылатых ракет выпустили корабли Каспийской флотилии.