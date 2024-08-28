Правые разочарованы переговорами с Макроном по кандидатуре премьера

Представители правой оппозиции в парламенте Франции выразили разочарование итогами переговоров с президентом республики Эмманюэлем Макроном по кандидатуре нового премьер-министра.

Представители правой оппозиции в парламенте Франции выразили разочарование итогами переговоров с президентом республики Эмманюэлем Макроном по кандидатуре нового премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил глава фракции "Правые республиканцы" Лоран Вокье.

"Беседа с президентом, к сожалению, разочаровала. Мы не услышали никаких новых предложений, никакого реального проекта, ни видения задач правительства на ближайшие месяцы", - сказал Вокье.

Макрон 26 августа отклонил предложения левого альянса "Новый народный фронт", занявшего первое место по итогам внеочередных парламентских выборов, по формированию правительства и назначению на пост главы кабмина экономиста Люси Касте, сделав ставку на создание правоцентристской коалиции.

27 августа Макрон начал новый раунд переговоров, исключив из числа своих собеседников левых и правое "Национальное объединение".

В кулуарах парламента высказываются опасения, что затянувшийся процесс формирования правительства может сказаться на подготовке бюджета на 2025 год. Он должен быть представлен на рассмотрение парламента до 1 октября.