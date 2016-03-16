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    Правительство Ирака объявило о готовности уйти в отставку

    Данное решение может быть принято во имя высших интересов страны и в поддержку процесса коренных реформ

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Правительство Ирака объявило о готовности в полном составе уйти в отставку. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в специальном заявлении иракского кабинета, распространенном телеканалом "Ас-Сумария".

    "Иракское правительство в полном составе, осознавая всю возложенную на него ответственность, заявляет о готовности всех министров в случае необходимости оставить свои посты", - отмечается в обращении кабинета. Указывается, что данное решение может быть принято "во имя высших интересов страны" и в поддержку процесса коренных реформ, которые стремится осуществить в Ираке премьер-министр Хейдар аль-Абади.

    Во вторник аль-Абади обратился в специальную государственную комиссию по проведению глобальных реформ в стране с просьбой определить кандидатов на высшие министерские посты и сформировать "команду, которая сможет провести коренные изменения в экономике и социальной сфере".

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