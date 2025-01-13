СМИ: Повышена зарплата президента Республики Корея, которому объявили импичмент

Зарплата президента Республики Корея Юн Сок Ёля была увеличена в соответствии с плановой индексацией.

Зарплата президента Республики Корея Юн Сок Ёля была увеличена в соответствии с плановой индексацией.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

Согласно информации, зарплата президента повысилась на 3%, до 262,2 млн вон ($179 тыс.) в год.

Напомним, что 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил военное положение, из-за этого 14 декабря парламент объявил ему импичмент. 27 декабря депутаты объявили импичмент и.о. президента, премьер-министру Хан Док Су. У Конституционного суда есть шесть месяцев, чтобы восстановить президента в должности или окончательно отрешить его от власти.