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СМИ: Повышена зарплата президента Республики Корея, которому объявили импичмент

СМИ: Повышена зарплата президента Республики Корея, которому объявили импичмент Зарплата президента Республики Корея Юн Сок Ёля была увеличена в соответствии с плановой индексацией.
Другие страны
13 января 2025 г. 20:56
СМИ: Повышена зарплата президента Республики Корея, которому объявили импичмент

Зарплата президента Республики Корея Юн Сок Ёля была увеличена в соответствии с плановой индексацией.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

Согласно информации, зарплата президента повысилась на 3%, до 262,2 млн вон ($179 тыс.) в год.

Напомним, что 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль объявил военное положение, из-за этого 14 декабря парламент объявил ему импичмент. 27 декабря депутаты объявили импичмент и.о. президента, премьер-министру Хан Док Су. У Конституционного суда есть шесть месяцев, чтобы восстановить президента в должности или окончательно отрешить его от власти.

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Версия на английском языке South Korea's impeached president gets pay rise while still resisting arrest
Версия на азербайджанском языке İmpiçment elan olunan Koreya prezidentinin maaşı artırılıb

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