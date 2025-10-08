Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    СМИ: Посредники дали ХАМАС и Израилю время до пятницы для заключения соглашения

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 23:24
    СМИ: Посредники дали ХАМАС и Израилю время до пятницы для заключения соглашения

    Арабские посредники дали Израилю и ХАМАС срок до пятницы для подписания соглашения по выполнению первого этапа договоренностей по Газе.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на египетский источник.

    Страны-посредники, участвующие в переговорах в Шарм-Эль-Шейхе, дали Израилю и ХАМАС срок до утра пятницы для достижения договоренности.

    Не совсем понятно, что будет означать ультиматум от арабских посредников, особенно для Израиля, на который у них мало рычагов влияния, отмечает телеканал. Но это, по его утверждению, показывает их желание быстро закрепить фазу освобождения заложников и заключенных, а также передислокацию ЦАХАЛ в рамках соглашения.

    мирный план по Газе Израиль ХАМАС

